В поисках 5-летней Даши участвует отряд кинологов из Севастополя

Дом культуры в небольшом селе Кропоткино на севере Крыма – здесь развёрнут оперативный штаб операции по поиску 5-летней Дарьи Пилипенко.

МЧС и полиция координируют действия волонтёров. Прочёсывают местность квадрат за квадратом кинологи севастопольского отряда «Вектор». Их собаки натренированы на поиск живых людей, человеческое дыхание. За семь лет практики волонтеру Селене Лебедевой и её питомцу Симбе не раз удавалось находить потерявшихся.

«Чаще мы просто закрываем очень большие участки территории, то есть это точно, что здесь человека нет», – поясняет кинолог-волонтер поисково-спасательного отряда «Вектор» Селена Лебедева.

Каждая собака носит на себе ошейник с gps-маяком, с помощью него и треккера можно увидеть обследованную территорию.

Работу волонтёры ведут круглосуточно, без перерыва на сон и отдых. Добровольцы со всего полуострова и других регионов России продолжают прибывать в село даже ночью.

«Отработано по задачам координатора около 16-ти квадратных километров. Это работа на отклик, прочёс некоторых квадратов, осмотр потенциально опасных мест. 240 добровольцев зарегистрировались уже в штабе, каждый выполнил какую-то задачу, некоторые уже и по три», – рассказывает региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда Liza Alert Крым Наталья Кропочёва.

Ранним утром в Кропоткино прибывают пилоты и беспилотная авиация. Поиск продолжается с воздуха.

Территория для поиска очень сложная, вокруг посёлка большое количество заброшенных зданий, колодцев и старых рисовых полей. Со слов соседки Асие Сеитмаметовой, Даша – не родная дочь Александра Пилипенко, два года назад семья переехала из Иваново. С тех пор из дома постоянно доносились крики и ругань.

«Вот, вот это вот окошечко, через которое Даша постоянно забегала к нам <…> папа бил, папа щипал», – рассказывает соседка Асие Сейтмамбетова.

К соседям девочка прибегала искать защиты. Съемочной группе “Вести Крым” удалось пообщаться с заведующей детским садом «Сказка», который посещали Даша Пилипенко и её младший брат. Выяснилось, что в день, когда девочка пропала, то есть 11 ноября, её отец пришёл в дошкольное учреждение и написал заявление, что дети две недели не будут посещать детский сад.

В Кропоткино продолжаются следственные действия. Сотрудники полиции опрашивают всех местных жителей.

По словам волонтёров Liza Alert Крым, поиски будут продолжаться до тех пор, пока ребёнок не будет найден.

Михаил Андроник, Александр Рыбин, Денис Харламов, Вести Крым

Источник: Вести.Севастополь