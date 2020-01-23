В поликлинике №2 на улице Ерошенко начался капитальный ремонт

23 января 2020     5
В поликлинике №2 на улице Ерошенко начался капитальный ремонт

Делать его будут в несколько этапов. Демонтажные работы ведут по всему зданию.

Проведут перепланировку помещений, заменят все инженерные сети, кровлю, обновят фасад. При этом в поликлинике продолжится приём пациентов. Но часть специалистов уже переведена в другие медицинские учреждения. Несмотря на временные неудобства, люди относятся к работам с понимаем. Поскольку капитальный ремонт зданию 1970-х годов постройки требовался уже давно, в том числе и для того, чтобы привести его в соответствие современным санитарным нормам.

«У нас, как и прежде, сохранится за нами эндоскопический кабинет. УЗИ-кабинет будет приведён в соответствие с нормами и требованиями для того, чтобы поставить новое оборудование. В поликлинике уже проведён ремонт рентген-отделения с новейшим оборудованием: рентген и флюрограф. Планируется ремонт маммографического кабинета под новую аппаратуру и все последующие кабинеты приёма врачей должны соответствовать нормам СанПина по площади и по требованиям к обработке помещений.

После ремонта в поликлинике будут также принимать около 500 пациентов в смену. Завершить строительные работы, как и на многих других объектах, по контракту должны до конца года. Тогда врачи, которые сейчас работают по другим адресам, вернутся на прежнее место.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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