В поликлинике №5 на улице Геннериха завершен капитальный ремонт

1 сентября 2019     14
В поликлинике №5 на улице Геннериха завершен капитальный ремонт

2 сентября начинает работу поликлиника №5 на улице Геннериха, где завершился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Во время ремонт в больнице заменили фасад, окна и инженерные сети, отремонтировали крышу, лестницы и кабинеты. В поликлинике также обновили оборудование и мебель, которые еще продолжат поступать.

«В женской консультации появился современный высокоточный аппарат УЗИ. В кабинете неотложной помощи новые дефибриллятор, небулайзер, электрокардиограф», — рассказала заместитель главного врача Городской больницы №1 Алла Стойкова. 

Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф.

В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер. Новые пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены скамейки, высажены кустарники, отремонтирована система освещения.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Евпатории открылся третий фестиваль «Солнечный остров»
В Евпатории открылся третий фестиваль «Солнечный остров»

Президент фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», народный артист РФ Дмитрий Харатьян рассказал о фестивале журналистам — Мы ждем …


Съемки фильма «Гардемарины IV» в Крыму переместились в Воронцовский дворец
Съемки фильма «Гардемарины IV» в Крыму переместились в Воронцовский дворец

Сегодня съемочная группа нового фильма о приключениях гардемаринов начала работу в Алупке, в Воронцовском дворце. Подготовительный этап завершен, начались непосредственно …


В поликлинике №5 на улице Геннериха завершен капитальный ремонт
В поликлинике №5 на улице Геннериха завершен капитальный ремонт

2 сентября начинает работу поликлиника №5 на улице Геннериха, где завершился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Во время ремонт …


Траурное мероприятие «Спасатели и спасённые» в Беслане
Траурное мероприятие «Спасатели и спасённые» в Беслане

15:08 RT В воскресенье, 1 сентября, в Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим 15 лет назад во время теракта …


Американский тренер Нурмагомедова признал величие его отца
Американский тренер Нурмагомедова признал величие его отца

Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес поделился мнением относительно российского наставника Абдулманапа Нурмагомедова — отца бойца смешанного стиля …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты