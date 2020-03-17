В полуфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» вышли двое севастопольцев

В Москве сейчас проходят полуфиналы двух специализаций «Наука» и «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России».

По специализации «Наука» до полуфинала дошли двое севастопольцев: Александр Греков из Института природно-технических систем и Дмитрий Моисеев из Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

В этом году по специализации «Наука» со всей страны поступило 22 272 заявки. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования в полуфинал вышли 214 человек из 52 регионов России.

Победители полуфинала получат возможность стать участниками Петербургского экономического форума и форума “”Открытые инновации”.

А суперфинал конкурса «Лидеры России», запланированный на 27-31 марта в Сочи, переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта Правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь