В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты.

Обвинение предъявлено в получении взятки в крупном размере. Следствие установило, что в конце 2018 года на тот момент начальник управления капстроительства потребовал от директора фирмы-подрядчика передать ему взятку в размере 5% от суммы контракта на капремонт систем теплоснабжения трёх жилых домов. Несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объёме и не приняты технадзором, мужчина подписал акт об их приёмке. За это он получил 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Преступление было выявлено в ходе расследования по другому коррупционному делу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь