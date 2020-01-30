В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты

30 января 2020     11
В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты.

Обвинение предъявлено в получении взятки в крупном размере. Следствие установило, что в конце 2018 года на тот момент начальник управления капстроительства потребовал от директора фирмы-подрядчика передать ему взятку в размере 5% от суммы контракта на капремонт систем теплоснабжения трёх жилых домов. Несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объёме и не приняты технадзором, мужчина подписал акт об их приёмке. За это он получил 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Преступление было выявлено в ходе расследования по другому коррупционному делу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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