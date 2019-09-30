В получении взятки подозревают судебного пристава из Кировского района

30 сентября 2019     22
В получении взятки подозревают судебного пристава из Кировского района

Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю расследует уголовное дело в отношении сотрудника отдела судебных приставов по Кировскому и Советскому районам, который обвиняется в получении взятки.

По версии кировских следователей, приставом-исполнителем было возбуждено производство в отношении местного жителя по взысканию задолженности почти в пять миллионов рублей. На имущество должника был наложен арест.

Для снятия ареста с части имущества, должник через общего знакомого обратился к приставу. Тот оценил свою помощь в 160 тысяч рублей. После получения взятки пристав-исполнитель был задержан.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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