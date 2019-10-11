В понедельник в Севастополе отключат аналоговое телевещание

11 октября 2019     19
В понедельник в Севастополе отключат аналоговое телевещание

В понедельник Севастополь полностью переходит на цифровое телевещание. На всех ли хватит специальных приставок? Сколько в среднем стоит комплект, нет ли спекуляций накануне перехода на “цифру”? И что делать, если телевизор не хочет принимать новую картинку?

И еще одна тема программы: что происходит с парком Победы после реконструкции? Почему не работают фонтаны, а тем, кто трудился на объекте, не выплатили полностью зарплату? Алена Давыдова подготовила специальный репортаж. 

Подробную инструкцию по подключению и настройке цифрового ТВ расскажем в это воскресенье на канале Россия, в итоговой программе “Вести Севастополь – События недели” в 8:40 утра.

Источник: Вести.Севастополь

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