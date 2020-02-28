В последний день зимы стартует весенняя часть чемпионата Премьер-лиги КФС

28 февраля 2020     19
В последний день зимы стартует весенняя часть чемпионата Премьер-лиги КФС

29 февраля на поле спорткомплекса «Севастополь» встретятся футбольные клубы «Севастополь» и керченский «Океан».

Этой игрой откроется весенняя часть чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/2020, которая завершится 6 июня.

Чемпионат 2019/2020 начался с совместной встречи именно этих клубов 17 августа 2019 года. Тогда «Севастополь» и «Океан» сыграли в 1 туре. И теперь, в 15 туре, вновь откроют новую часть сезона.

«В рамках чемпионата Премьер-лиги КФС футбольные команды городов-героев провели 18 поединков, в которых 9 раз выигрывал «Севастополь», 2 победы на счету «Океана», еще 7 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 37:17 в пользу нашей команды, — сообщила пресс-служба ФК «Севастополь». — Последняя очная встреча коллективов в чемпионате Премьер-лиги КФС состоялась 5 октября 2019 г. в Керчи и завершилась 1:1».

Также в рамках 15 тура 29 февраля в 16:00 ФК «Евпатория» будет принимать на своем поле ФК «Крымтеплица» из Молодёжного.

Следующий матч футбольного клуба «Севастополь» состоится 7 марта с бахчисарайским ПФК «Кызылташ» на стадионе «Скиф» в Новопавловке. Затем 14 марта Севастополь примет у себя клуб «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ФК Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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