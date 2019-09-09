В посёлке Солнечный к газоснабжению подключили 15 дворов

Газификация населенного пункта продолжается.

Об этом сообщил и. о. заместителя Губернатора Владимир Базаров на аппаратном совещании правительства города. Он рассказал, что газораспределительную подстанцию охраняют, чтобы подключение шло без срывов.

«Там сейчас казаки стоят. Охраняют газораспределительную подстанцию, где ПАО «Севастопольгаз» пыталось отключить и сегодня они почему –то снимаются. Я хотел бы попросить, чтобы продлить их пребывание там», – отметил Базаров.

Михаил Развожаев подчеркнул, что дежурство казаков на объекте необходимо продлить. Кроме того, решено направить письмо начальнику Управления МВД по Севастополю Василию Павлову об усилении патрулирования газораспределительной станции правоохранителями.

“Вести ФМ”

Источник: Вести.Севастополь