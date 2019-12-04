В правительстве опровергли слухи, что договоры аренды НТО не будут продлены

4 декабря 2019     18
В правительстве опровергли слухи, что договоры аренды НТО не будут продлены

Договоры аренды НТО, заключенные в этом году, будут продлены еще на пять лет без взимания дополнительной платы.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования сегодня сообщило, что все предприниматели Севастополя, которые заключили договоры об установке нестационарных торговых объектов, исправно платят за аренду мест, и поэтому действие соглашений будет продлено еще на 5 лет.

Слухи о том, что якобы предпринимателей заставят заплатить за продление договора, не соответствуют действительности.

«Все проекты договоров будут подготовлены нашими сотрудниками, и все договоры будут продлены до начала 2025 года», – пояснил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Для новых предпринимателей в 2020 и 2021 году будет проведен открытый аукцион на заключение договоров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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