В правительстве Севастополя обсуждают создание маневренного жилого фонда

Сегодня на аппаратном совещании правительства в связи с размещением погорельцев из дома №10 по улице Челюскинцев был снова поднят вопрос создания в городе маневренного фонда. Он нужен не только людей, чьи квартиры пострадали в результате ЧП, но и для тех, чьи дома признаются аварийными или ветхими.

Всё ветхое и аварийное жильё инвентаризовано?- спросил Михаил Развожаев у и.о. директора департамента капитального строительства Сергея Смирнова.

– Всё, – ответил Смирнов, – но эта работа без конца и без края.

– В этом году еще действует федеральная госпрограмма по расселению из аварийного жилья. Нам нужно быстрее всё инвентаризировать, чтобы войти в программу, – напомнил коллегам врио губернатора.

– После признания дома аварийным, есть два месяца, чтобы дать людям новые квартиры. Только признали – сразу нужно вывести в маневренный фонд. А его нужно создать, – прокомментировал Смирнов.

По его словам, с 2016 года незаселенными остаются 36 квартир, находящихся в собственности города и предназначенных для переселенцев. Но площадь новых квартир не соответствует тому жилью, в котором живут люди. Для них должны были купить квартиры по 40 квадратов, а купили по 80. И теперь переселенцы должны доплатить за них по 3-4 миллиона рублей, а у многих таких денег просто нет.

Служба информации «Вести Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь