В правительстве Севастополя объяснили, почему образуются очереди в инфекционной больнице

Департамент здравоохранения Севастополя проведет проверку по поводу очередей в приемном покое инфекционной больницы. Об этом сегодня сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов на аппаратном совещании правительства.

Горожане активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. Делятся тем, что в стационаре приходится ждать получения медицинской помощи. Сергей Шеховцов отметил, что случаи, о которых пишут севастопольцы, подтверждаются лишь частично.

“Жители, зачастую, не обращаясь в первичное звено – в поликлиники, идут сразу в инфекционную больницу. Мы на это обращали и продолжаем обращать внимание. Здесь прежде всего должна вестись просветительская работа с родителями, потому что чаще всего это родители с детьми. И конечно, когда идет большой наплыв самотеком в больницу родителей с детьми, создается ощущение большой очереди. Хотя там больше сопровождающих, чем пациентов. Кроме того, больница не рассчитана на поступление большого количества детей”, – сказал и.о. директора департамента.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал увеличить мощности приемного покоя больницы. Он подчеркнул, что понятно, почему люди обращаются в стационар, минуя поликлиники. Ведь в случае с инфекционными заболеваниями каждая минута дорога.

«Переконцентрируйте соответствующих специалистов, чтобы пациенты не задерживались с неподтвержденным диагнозом. С ними быстрее отрабатывали», – попросил Развожаев.

Шеховцов отметил, что сегодня инфекционная больница заполнена пациентами практически на 100%: из 202 коек занято 198.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь