В православных храмах Севастополя заботятся о чистоте не только духовной

Православная церковь ввела меры профилактики. Священнослужители получили список предметов, которые подлежат обязательной дезинфекции после проведения обрядов. А от некоторых практик им рекомендуют вообще отказаться.

К традиционным заботам о чистоте помыслов в православных храмах добавилась новые – повышенное внимание к гигиене. Оно продиктовано заботой о здоровье прихожан и инструкцией, одобренной Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Пока не минует угроза распространения коронавируса, всё, к чему массово прикасаются верующие, подлежит дезинфекции.

“За полчаса до службы, как положено по уставу, я прихожу и протираю все иконы. При входе в алтарь перед богослужением все священнослужители обрабатывают руки”, – рассказал Иван Виноградов, пономарь Свято-Владимирского кафедрального собора.

Духовенство серьёзно относится к защите здоровья паствы, но призывает не паниковать и верить в лучшее.

“Мы работаем с людьми, которые страдают активной формой туберкулёза, с людьми, которые больны СПИДом, ВИЧ-инфекцией, другими инфекционными заболеваниями. Я не знаю священнослужителей, которые заболели бы после этого туберкулёзом или иными заболеваниями”, – говорит протоиерей Сергий (Халюта), благочинный Севастопольского церковного округа.

Но до улучшения эпидемиологической ситуации Священный Синод Русской Православной церкви не рекомендует верующим целовать руку священника или крест. А от духовенства при проведении обрядов требует соблюдать санитарные нормы. При крещении каждый раз менять воду и дезинфицировать купели. Во время причастия – обтирать ложечку спиртовой салфеткой.

“Стали выдавать после причастия одноразовые стаканчики. Также я видела сегодня: женщины в перчатках выдавали просфорочки”, – рассказала Татьяна Василенко, прихожанка Свято-Владимирского кафедрального собора. “Я не вижу, что в храмах стало меньше людей. Я думаю, что люди, которые верят глубоко, искренне, будут приходить в храм. Тем более сейчас идёт Великий пост”, – поделилась своими наблюдениями Лариса Громова, прихожанка храма Архистратига Михаила.

Как и другим местам, где бывают люди, храмам предписано проветривать помещения, обрабатывать дверные ручки. Сотрудники приходов должны постоянно измерять себе температуру. И в случае недомогания, идти не в церковь, а к врачу.

Меры профилактики затронули не только храмы. В Севастополе временно приостановили работу приходские секции и кружки, а также все воскресные школы.

Олег Смирнов, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь