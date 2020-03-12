В Приморском сгорело заброшенное здание

12 марта 2020     6
В Приморском сгорело заброшенное здание

Под Феодосией в поселке Приморский накануне произошел пожар в одноэтажном здании, которое никем не эксплуатируется. Там загорелась старая мебель и бытовой мусор.

Площадь пожара составила 60 кв. м. В течение получаса сотрудникам МЧС удалось потушить огонь. Точную причину возгорания определят эксперты пожарной лаборатории, но пока основная версия – поджог. Как правило, в таких зданиях ночуют бомжи, и именно неосторожное обращение с огнем приводит к печальным последствиям.

«Часто подобные здания построены с использованием материалов, огонь по которым распространяется практически молниеносно. Пламя может перейти на сухую траву, которой сейчас уже много, а впоследствии и добраться до жилых домов. Кроме того, подъезды к таким зданиям часто затруднены. МЧС Республики Крым призывает сельских жителей, а также администрации обратить внимание на такие заброшенные и ветхие строения», – попросил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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