В проект строительства ветлаборатории в Севастополе могут внести изменения

В проект строительства лабораторного корпуса ветеринарной лечебницы могут внести изменения. Они касаются сноса старого забора, отделяющего стройплощадку от соседних участков.

С проверкой на место выехали представители департамента капитального строительства. Его руководитель отметил, что оставлять здесь ветхую конструкцию нельзя: она может обрушиться.

«Здесь необходимо провести строительно-техническую экспертизу по несущей способности данной конструкции, забора, для принятия дальнейшего решения по его демонтажу. Безусловно, конечно, необходимо согласие соседей, так как эта территория смежная», – пояснил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Лабораторный корпус ветеринарной лечебницы по адресу: улица Бутырская, 9 включит в себя помещения для исследования воды и пищевых продуктов. Срок окончания строительства – декабрь этого года. Параллельно в городе возводят ветлечебницу на улице Могилевской. Там планируют принимать небольших домашних питомцев и проводить диагностику инфекционных заболеваний у животных.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь