В Пушкинский день в парке "Лукоморье" установили бюст поэта

6 июня 2019     22
В Пушкинский день в парке "Лукоморье" установили бюст поэта

Сегодня в России отмечают 220-летие со дня рождения Александра Пушкина и день русского языка. В Севастополе в детском парке «Лукоморье» открыли бюст великого поэта. 

Его автор – скульптор Владимир Лапоногов – также работал над проектом аллеи городов-героев на площади Нахимова. Открыли в парке и аллею, посвящённую сказкам Пушкина. На нескольких скамьях установили аудиоустройства, которые воспроизводят любимые произведения.

В парке у мыса Фиолент по традиции собрались севастопольские литераторы. В этом месте был и сам Пушкин осенью 1820 года. Памятник здесь пытались установить в течение 13 лет. Участники встречи вспоминают: один, почти готовый комплекс, противники его создания сбросили в море. Но, все-таки, мемориал появился здесь в 2011 году. С тех пор здесь тоже отмечают и день рождения Пушкина, и годовщину дня, когда он был на Фиоленте.

А в пятницу, 7 июня, в 11:00 в библиотеке им. Л.Н. Толстого запланирована литературно-музыкальная встреча. Ее проводит Севастопольская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и Севастопольский Дом ветеранов. Участники встречи будут читать как стихи Пушкина, так и свои собственные, петь романсы. Библиотека подготовила к этой дате книжную выставку, а стены читального зала украсили рисунками детей по произведениям Пушкина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя

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