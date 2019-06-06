В Пушкинский день в Севастополе появится еще один бюст поэта

Сегодня в России отмечают 220-летие со дня рождения Александра Пушкина и день русского языка. В 12:30 в Севастополе в детском парке «Лукоморье» пройдет церемония открытия бюста великого поэта, на которую приглашены члены правительства города и депутаты Госдумы.

А в пятницу, 7 июня, в 11:00 в библиотеке им. Л.Н. Толстого запланирована литературно-музыкальная встреча. Ее проводит Севастопольская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и Севастопольский Дом ветеранов. Участники встречи будут читать как стихи Пушкина, так и свои собственные, петь романсы. Библиотека подготовила к этой дате книжную выставку, а стены читального зала украсили рисунками детей по произведениям Пушкина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя