В ПФР рассказали о графике выплаты пенсий в Севастополе в январе 2020 года

Деньги на выплату пенсий будут перечислены заранее из-за новогодних праздников. Об этом заявили в пресс-службе отделения ПФР по г.Севастополю.

Те, кто получает выплаты в банке 4 или 12 числа каждого месяца, смогут получить январскую пенсию 30 декабря 2019 года.

Пенсионерам, которые обычно получают деньги 23 числа, профинансируют выплаты 23 января 2020 года.

“Выплата и доставка январских пенсий отделениями почтовой связи будет произведена в январе 2020 года в период с 4 по 23 число месяца — в соответствии с графиком Севастопольского Почтамта по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю”, – говорится в сообщении.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото olparts.ru

Источник: Вести.Севастополь