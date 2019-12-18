В ПФР рассказали о графике выплаты пенсий в Севастополе в январе 2020 года

Деньги на выплату пенсий будут перечислены заранее из-за новогодних праздников. Об этом заявили в пресс-службе отделения ПФР по г.Севастополю.
Те, кто получает выплаты в банке 4 или 12 числа каждого месяца, смогут получить январскую пенсию 30 декабря 2019 года.
Пенсионерам, которые обычно получают деньги 23 числа, профинансируют выплаты 23 января 2020 года.
“Выплата и доставка январских пенсий отделениями почтовой связи будет произведена в январе 2020 года в период с 4 по 23 число месяца — в соответствии с графиком Севастопольского Почтамта по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю”, – говорится в сообщении.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото olparts.ru
Источник: Вести.Севастополь