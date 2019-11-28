В пятницу на Крым обрушатся сильные дожди

МЧС республики разослало штормовое предупреждение. Над полуостровом завтра, 29 ноября, пройдут фронтальные разделы Атлантического циклона.

В пятницу днем и в ночь на субботу в Крыму ожидаются очень сильные дожди. Также усилится ветер – он будет достигать 20-25 м/с.

МЧС просит автовладельцев не парковать машины под большими деревьями, дорожными знаками, линиями электропередач и плохо закрепленными конструкциями и не выезжать на личных автомобилях в сильный дождь.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления, советуют спасатели. А если вы ехали в этот момент в личном транспорте, не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки. Правильным будет прекратить движение, встать на обочине, включить аварийные огни и переждать непогоду.

Атлантический циклон принес с собой не только дожди, но и тепло – в пятницу и субботу днем до +14. С воскресенья погода начнет проясняться, и столбик термометра поползет вниз. В начале декабря синоптики обещают уже снег с дождем.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь