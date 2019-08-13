В районах жилой застройки в Севастополе появятся новые остановки

13 августа 2019     18
В районах жилой застройки в Севастополе появятся новые остановки

Новые районы жилой застройки обеспечат дополнительными автобусными остановками. Сделать это распорядился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после беседы с руководителем департамента транспорта.

По анализу количества обращений в ведомство наиболее актуальными проблемами по мнению горожан являются нарушения интервалов движения автобусов и троллейбусов. Также людям не хватает остановочных пунктов, особенно в новых жилых комплексах и частном секторе.

«Надо по схеме просто посмотреть. Проанализируйте, где у нас такие ситуации. Огромное количество по этому поводу обращений», – сказал Михаил Развожаев.

Ранее в селах Севастополя началась установка 16 новых остановочных пунктов. Павильоны сделаны из металлического каркаса, поликарбоната и закаленного стекла. Скамьи – деревянные. Карты-схемы движения транспорта и таблички с названием остановки тоже предусмотрены.

Источник: Вести.Севастополь

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