В районе Балаклавы обнаружено древнее парусное судно

Участники подводной экспедиции «Нептун» обнаружили в районе Балаклавы хорошо сохранившийся деревянный корабль. Руководитель экспедиции Роман Дунаев сообщил, что речь может идти о древнеримском паруснике.

“Судно обнаружено на глубине 90 метров. Хорошо видны очертания корпуса. По хорошо сохранившемуся якорю мы можем определить приблизительный возраст корабля – речь может идти о древнеримском парусном судне”, — сказал он, отметив, что ранее корабли римской эпохи такой сохранности в Крыму не находили.

По словам Дунаева, на поверхность был поднят элемент корпуса судна для проведения радиоуглеродного анализа, что позволит более точно установить возраст судна.

Точное место расположения судна руководитель экспедиции называть оказался, опасаясь разграбления корабля.

Экспедиция «Нептун» проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту “Крым — перекресток цивилизаций”. Ее цель — обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. Экспедиция стартовала в апреле этого года. В настоящее время ее участниками обследовано около 50 кораблей в акватории Черного моря.



crimea.ria.ru