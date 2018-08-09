В районе Балаклавы обнаружено древнее парусное судно

7 августа 2018     135
В районе Балаклавы обнаружено древнее парусное судно

Участники подводной экспедиции «Нептун» обнаружили в районе Балаклавы хорошо сохранившийся деревянный корабль. Руководитель экспедиции Роман Дунаев сообщил, что речь может идти о древнеримском паруснике.

“Судно обнаружено на глубине 90 метров. Хорошо видны очертания корпуса. По хорошо сохранившемуся якорю мы можем определить приблизительный возраст корабля – речь может идти о древнеримском парусном судне”, — сказал он, отметив, что ранее корабли римской эпохи такой сохранности в Крыму не находили.

По словам Дунаева, на поверхность был поднят элемент корпуса судна для проведения радиоуглеродного анализа, что позволит более точно установить возраст судна.

Точное место расположения судна руководитель экспедиции называть оказался, опасаясь разграбления корабля.

Экспедиция «Нептун» проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту “Крым — перекресток цивилизаций”. Ее цель — обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. Экспедиция стартовала в апреле этого года. В настоящее время ее участниками обследовано около 50 кораблей в акватории Черного моря.

 
crimea.ria.ru

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


Ростех запустил движение пассажирского судна «Комета 120М» между Севастополем и Ялтой Ростех запустил движение пассажирского судна «Комета 120М» между Севастополем и Ялтой

30 июля в Севастополе состоялось открытие регулярного движения скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Новое транспортное средство для Крыма создал Концерн «Калашников», входящий в состав Госкорпорации Ростех. Судно будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая четыре рейса в день, время в пути составит 2 часа. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правительства РФ… читать »

День ВМФ в Севастополе - 2018 День ВМФ в Севастополе – 2018

День ВМФ в 2018 году в Севастополе отмечают 29 июля. Традиционно торжества проходят в последнее воскресенье июля на главной базе Черноморского флота. Жизнь города всегда была связана с военным флотом, едва ли не каждый второй житель каким-либо образом связан с флотом. Именно поэтому День ВМФ в Севастополе считается главным праздником лета. Черноморский флот наряду с… читать »

Названа дата первого рейса «Кометы» Севастополь-Ялта Названа дата первого рейса «Кометы» Севастополь-Ялта (+ видео)

Стала известна дата первого пробного рейса выпущенного в Рыбинске морского пассажирского судна на подводных крыльях “Комета-120М”. Об этом сообщил генеральный директор предприятия “Крымские морские порты” Алексей Волков. – Сегодня в Ялте успешно прошли переговоры о запуске “Кометы” на линии Севастополь-Ялта-Севастополь, – отметил он. – 16 июля будет пробный рейс. С 27 июля “Комета” будет курсировать… читать »

Крым готовят к покорению Украины. Но он еще не готов Генеральная уборка: на севастопольских пляжах сносят незаконные ларьки

Власти Севастополя проводят работы по сносу незаконные нестационарных торговых объектов на территории городских пляжей. В четверг рабочие демонтировали более 10 павильонов общей площадью около 300 кв м на одном из крупнейших пляжей города “Учкуевка”. “Собственник конструкций не определен, поэтому демонтаж производим силами подрядной организации”, — пояснил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим… читать »

Увидеть горы: лучшие пешие маршруты Крыма В Крыму оценили перспективу переименования Республики

Глава национально-культурной автономии греков Крыма “Таврида”, депутат Госсовета РК Иван Шонус считает весьма перспективной инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Таврида. Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” в Симферополе. “Какая может быть перспектива у того названия, которое действительно исторически принадлежит полуострову?..” — риторически заметил он. Шонус… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info