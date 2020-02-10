В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов

С утра в понедельник, 10 февраля, в районе железнодорожного вокзала остановлено движение троллейбусов.
Причиной ЧП стал обрыв контактной линии в районе остановки «Железнодорожный вокзал». Движение троллейбусов в обе стороны временно остановлено.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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