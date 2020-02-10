В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов

10 февраля 2020     18
В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов

С утра в понедельник, 10 февраля, в районе железнодорожного вокзала остановлено движение троллейбусов.

Причиной ЧП стал обрыв контактной линии в районе остановки «Железнодорожный вокзал». Движение троллейбусов в обе стороны временно остановлено.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»
Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших …


Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 10 февраля
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 10 февраля

В Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью восточный, 5-10 м/с, днем южный, 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем …


Социологи выясняли какие изменения в Конституцию больше всего волнуют россиян
Социологи выясняли какие изменения в Конституцию больше всего волнуют россиян

По заказу Фонда развития гражданского общества ЛЕВАДА-ЦЕНТР провел опрос с целью выяснить, как граждане России относятся к поправкам в Конституцию, …


В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов
В районе ж/д вокзала Севастополя остановлено движение троллейбусов

С утра в понедельник, 10 февраля, в районе железнодорожного вокзала остановлено движение троллейбусов. Причиной ЧП стал обрыв контактной линии в …


Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию
Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию

Сотрудник торгового представительства России в Японии, который получил от работавшего в одной из телекоммуникационых компаний Softbnak японца Араки Ютаки, покинет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты