В районе сквера 60-летия СССР продолжится благоустройство

30 декабря 2019     22
В районе сквера 60-летия СССР продолжится благоустройство

Зелёную зону открыли для прогулок на минувшей неделе. Теперь обновлённый сквер оценили представители исполнительной и законодательной власти.

Работы начались в апреле. За это время там появились новые пешеходные и беговые дорожки, фонари, две детских и одна спортивная площадка, площадка для выгула собак, качели, лавочки и урны, зоны тихого отдыха. А ещё на территории провели санитарную обрезку существующих деревьев и высадили новые. Также вокруг капитально отремонтировали фасады жилых домов.

«Здесь у нас сделан сухой фонтан, он будет работать в летний период рядом с детскими зонами, зонами отдыха. Обеспечено видеонаблюдение на территории сквера. Оно ведётся круглосуточно. Соответственно, если будут какие-то действия вандального характера, здесь очень много домов, если жители сами обратят внимание, увидят подозрительных лиц, то, пожалуйста, нужно обращаться в полицию», – рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

«Много деревьев посажено, помимо маленьких, крупномеры посажены: около 10 тысяч деревьев, можжевеловых кустов около 2,5 тысячи. На мой взгляд, действительно, достойная, благоустроенная, красивая парковая зона», – отметил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Обслуживать зелёную зону будет предприятие «Парки и скверы». А в 2020 году власти планируют обустроить подъездные пути и пешеходные дорожки, ведущие к скверу, а также расположенные рядом дворы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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