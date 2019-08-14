В районе Ялтинского кольца на всю ночь отключат воду

С вечера среды и до 6 утра 15 августа в связи с аварийными работами ГУПС «Водоканал» не будет воды на улицах Предместной и Второй обороны.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
С вечера среды и до 6 утра 15 августа в связи с аварийными работами ГУПС «Водоканал» не будет воды на улицах Предместной и Второй обороны.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
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