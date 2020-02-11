В районных отделах УМВД по Севастополю не будут выдавать справки о судимости

С понедельника 10 февраля информационный центр УМВД России по г. Севастополю не будет предоставлять справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в районных отделах УМВД.
Теперь получить такой документ можно, лично обратившись в многофункциональные центры «Мои документы», либо подав заявление на портале госуслуг, либо приехав непосредственно в информационный центр УМВД России по городу.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь