В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя

В отношении сотрудников государственного учреждения возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Прокурорская проверка ГБУ «Дирекция капитального строительства» показала, что должностные лицами при строительстве социального объекта нарушили бюджетное законодательство и причинили ущерб в размере свыше трёх миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь