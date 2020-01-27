В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя

27 января 2020     16
В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя

В отношении сотрудников государственного учреждения возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Прокурорская проверка ГБУ «Дирекция капитального строительства» показала, что должностные лицами при строительстве социального объекта нарушили бюджетное законодательство и причинили ущерб в размере свыше трёх миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Эксперт оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете
Эксперт оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете

23:44 Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете. © Кирилл Брага …


Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером. Об этом пишет Super.ru. По ее словам, два …


Вести Севастополь 27.01.2020
Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере. – Сегодня – День полного снятия …


В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя
В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя

В отношении сотрудников государственного учреждения возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Прокурорская проверка ГБУ «Дирекция капитального строительства» показала, что …


Подпольное казино закрыли в Пскове
Подпольное казино закрыли в Пскове

В Пскове обнаружили подпольное казино. Силовая операция в заведении прошла ночью 21 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты