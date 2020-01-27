В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя

Прокурорская проверка ГБУ «Дирекция капитального строительства» показала, что должностные лицами при строительстве социального объекта нарушили бюджетное законодательство и причинили ущерб в размере свыше трёх миллионов рублей.

В отношении сотрудников государственного учреждения возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Первый в Крыму медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкодиспансере. – Сегодня – День полного снятия …



В растрате трёх млн рублей подозревают «Дирекцию капитального строительства» Севастополя В отношении сотрудников государственного учреждения возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Прокурорская проверка ГБУ «Дирекция капитального строительства» показала, что …

