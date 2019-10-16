В регионах России будут продвигать турмаршрут по дворцам и паркам Ялты

В 20 регионах страны начнется активная реклама туристического проекта “Императорский маршрут”, объединившего 13 краев, областей и республик страны от Санкт-Петербурга до Тюменской области. Часть маршрута проходит по Южному берегу Крыма, сообщает министерство курортов республики.

В Большой Ялте сохранилось много дворцов, принадлежавших императорской династии Романовых, а также известным аристократическим семьям: Воронцовым, Нарышкиным, Долгоруким, Шуваловым, Потоцким. Крым присоединился к проекту «Императорский маршрут» в прошлом году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между Минкурортов и организаторами тура.

Как сообщают РИА Новости Крым, в 2017-2018 годах “Императорский маршрут” был представлен в Париже, Риме, Вене, а также на международных туристических площадках в Белграде и Берлине, а теперь его начнут активно рекламировать в регионах России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь