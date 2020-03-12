В регионах России отменили проведение фестиваля «Крымская весна»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти на Тверской улице с участием реконструкторов, отменен.

В столице страны до 10 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Также мэрия Москвы не согласовала проведение 21 марта митинга в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщает ТАСС.

В Липецкой области, где были выявлены трое заболевших коронавирусной инфекцией, не только отменили все митинги, фестивали и концерты, но и закрыли до 24 марта все учреждения культуры.

Концерты, посвященные шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, которые должны были состояться 15 марта, отменены также в Новгородской и Орловской областях, Башкирии, Удмуртии, Карелии. В Кирове решили не проводить митинг на площади, но сам фестиваль пока значится в программе городских мероприятий.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта m24.ru

Источник: Вести.Севастополь