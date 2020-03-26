В Республике Крым появятся четыре новых выходных дня

26 марта 2020     11
В Республике Крым появятся четыре новых выходных дня

Понедельники после Пасхи, Уразы-байрам, Троицы и Курбан-байрам глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил нерабочими днями. Указ об этом сегодня появился на сайте правительства.

Пасха в этом году выпадает на 19 апреля, и следующий день – 20-ое тоже будет нерабочим.

Уразу-Байрам мусульмане будут отмечать 24 мая и дополнительно отдыхать 25-го, а в связи с Курбан-байрамом – 31 июля. Троица выпадает на 7 июня, и понедельник следом за ней – 8 июня, тоже будет нерабочим.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sputniknews-uz.com

Источник: Вести.Севастополь

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