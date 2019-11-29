В Росгвардии отметили 250-летие первого командира внутренней стражи

29 ноября 2019     15
В Росгвардии отметили 250-летие первого командира внутренней стражи

Севастопольское отделение Росгвардии получило новейшие детекторы паров и следов взрывчатых веществ. Их образцы военнослужащим передали на торжественном митинге, посвящённом годовщине со Дня Рождения первого командира внутренней стражи государства.

Евграф Комаровский родился 250 лет назад, участвовал в Итальянском и Швейцарском походах под командованием Суворова, а накануне войны 1812-го года занялся организацией нового воинского формирования.

«Обстановка в Российской империи и на её границах была нестабильная, для усиления губернской власти были созданы губернские батальоны, которые и вошли в отдельный корпус внутренней стражи. Они изначально формировались из числа ветеранов императорской армии», – рассказал Сергей Паламарчук, заместитель командира севастопольского полка Росгвардии по работе с личным составом.

Гости и участники митинга отметили, что войска Национальной гвардии продолжают традиции внутренней стражи по охране порядка в государстве. В завершении торжественной церемонии в память о Евграфе Комаровском из карабинов и артиллерийских орудий 19-го века был дан оружейный салют.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Росгвардии отметили 250-летие первого командира внутренней стражи
В Росгвардии отметили 250-летие первого командира внутренней стражи

Севастопольское отделение Росгвардии получило новейшие детекторы паров и следов взрывчатых веществ. Их образцы военнослужащим передали на торжественном митинге, посвящённом годовщине …



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