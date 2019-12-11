В Роспотребнадзоре Севастополя рассказали, как правильно выбирать новогодние подарки

Требования к производителям остались без изменений. На подарке должны на русском языке присутствовать маркировка, информация о производителе и товаре, состав продукта и сроки годности, а также сертификаты.

Покупателям напоминают, что, выбирая сладкий новогодний подарок для ребёнка, следует помнить, какие продукты не допускаются в питании детей – это карамель, в том числе леденцовая, жевательная резинка, скоропортящиеся продукты (йогурты и крема), а также кондитерские изделия, содержащие подсластители, искусственные красители, консерванты, алкоголь, гидрогенизированные жиры, натуральный кофе, ядра абрикосовой косточки и арахис. На всю пищевую продукцию, входящую в сладкий новогодний подарок, должна быть декларация о соответствии.

Если вы покупаете сладкий подарок с игрушкой – вся необходимая информация об этой игрушке также должна быть представлена производителем.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь