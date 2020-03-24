В России закроют все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам временно закрыть все кинотеатры и ночные клубы из-за вспышки коронавирусной инфекции.
В ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и других досуговых заведений.
Помимо этого, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Следить за выполнением распоряжения правительства поручено «Роспотребнадзору».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь