В России закроют все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры

Помимо этого, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и других досуговых заведений.

Правительство России поручило регионам временно закрыть все кинотеатры и ночные клубы из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В России закроют все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры Правительство России поручило регионам временно закрыть все кинотеатры и ночные клубы из-за вспышки коронавирусной инфекции. В ходе заседания оперативного штаба …



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