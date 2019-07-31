В России началась разработка нового сервиса бронирования, в который включат отели Севастополя и Крыма

31 июля 2019     21
В России началась разработка нового сервиса бронирования, в который включат отели Севастополя и Крыма

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что две федерального уровня компании приступили к разработке нового общероссийского сервиса по бронированию отелей. Со своей стороны, республика поможет им верифицировать базу данных крымских гостиниц. По словам Волченко, нужен собственный общероссийский ресурс бронирования, чтобы обезопасить себя на будущее, цитирует министра РИА Новости.

Этим летом иностранные сервисы по поиску и бронированию отелей и авиабилетов: Booking.com, Kayak, Momondo, Skyscanner – перестали отображать в поиске гостиницы полуострова и авиарейсы в Симферополь.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Ольга Дронова: «Системная проблема отсутствия «лежачих полицейских» во дворах решается, но медленно»
Ольга Дронова: «Системная проблема отсутствия «лежачих полицейских» во дворах решается, но медленно»

После того, как СРОО «Наш Севастополь» обратила внимание городских властей на нарушение законодательства в организации дорожного движения – в одном из дворов …


Глава Крыма Сергей Аксенов: «События в Москве 27 июля - попытка обкатать технологии майдана»
Глава Крыма Сергей Аксенов: «События в Москве 27 июля - попытка обкатать технологии майдана»

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook поддержал действия правоохранительных органов по пресечению беспорядков в ходе несанкционированного митинга, который прошел …


Польская журналистка оценила туристическую привлекательность Крыма
Польская журналистка оценила туристическую привлекательность Крыма

В своей публикации для польского издания Rzeczpospolita журналист Ивона Трусевич написала о том, что Крым набирает популярность как туристический регион. Он отметила политику …


В Севастополе откроется выставка авторских сувениров и картин Ксении Хидаевой
В Севастополе откроется выставка авторских сувениров и картин Ксении Хидаевой

В прошлом году молодая севастопольская художница Ксения Хидаева стала обладателем федерального гранта на Международном молодежном форуме «Байкал» и получила финансовую …


Актер московского театра напился и вырвал дверь такси
Актер московского театра напился и вырвал дверь такси

В Москве актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил пьяный дебош и выдрал дверь автомобиля такси. Об этом сообщает телеканал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты