В России началась разработка нового сервиса бронирования, в который включат отели Севастополя и Крыма

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что две федерального уровня компании приступили к разработке нового общероссийского сервиса по бронированию отелей. Со своей стороны, республика поможет им верифицировать базу данных крымских гостиниц. По словам Волченко, нужен собственный общероссийский ресурс бронирования, чтобы обезопасить себя на будущее, цитирует министра РИА Новости.

Этим летом иностранные сервисы по поиску и бронированию отелей и авиабилетов: Booking.com, Kayak, Momondo, Skyscanner – перестали отображать в поиске гостиницы полуострова и авиарейсы в Симферополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь