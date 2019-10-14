В России началась эра цифрового вещания

Никакой большой красной кнопки для отключения аналогового ТВ в севастопольском передающем центре не предусмотрено. Эфирное оборудование просто переводят в режим трансляции информационной заставки. Эпилог классического формата телевещания будет транслироваться на старых частотах 24 часа в сутки.

«Поможет телезрителям, тем кто не успел ещё приобрести оборудование, либо не успел его настроить – получить ответы на вопросы, как перейти на цифру. Транслироваться она будет, я думаю, минимум в течение двух недель, а если надо будет – и продлится этот срок», – поясняет начальник севастопольского филиала РТРС Александр Ерисов.

Севастополь, Крым и ещё 19 регионов вошли в четвёртую, финальную волну цифровизации. Изначально отключение предполагали провести 3-го июня, но по ряду технических причин переход стал возможен только в октябре. К этому дню в стране готовились десять лет. Сегодня российская сеть цифрового ТВ является крупнейшей в мире.

«Такого рода переход на цифровое вещание ещё не осуществлялся нигде в мире. Россия и здесь впереди планеты всей. За последние 10 лет у нас было продано свыше 100 миллионов телевизионных приёмников. Было построено свыше пяти тысяч цифровых объектов – башни, вышки, передатчики. Такого масштаба земной шар не знал ещё», – рассказывает Александр Ерисов.

При этом 90% средств по федеральной целевой программе развития связи расходовалось на то, чтобы провести телевидение в отдалённые районы регионов и уравнять всех зрителей в возможности доступа к новостям и развлекательному контенту. Ведь по данным социсследований 2009-го года четверть россиян могли принимать не более двух вещательных каналов! Сейчас охват «цифрой» около 98% в среднем и по стране, и по Севастополю. Остальные два живут в труднодоступных районах со сложным рельефом, где экономически не выгодно было устанавливать передатчики. Выход один – покупать комплект спутникового ТВ. На льготных условиях операторы каналов не будут брать плату за вещание. А местные власти помогут купить приставку тем, у кого доход ниже двух прожиточных минимумов.

«Компенсация предоставляется в размере тысяча рублей и предоставляется по чеку. То есть сначала жители покупают приставку, с чеком обращается в соцзащиту и им там компенсируют», – уточняет и.о. начальника информатизации и связи Александра Осипова.

Если кто-либо только сейчас собирается установить приставку для приёма цифрового ТВ, сделать это не сложно. Обычно после подключения к телевизору тюнер сам находит каналы. Если этого не произошло, параметры можно указать вручную. Первый и второй мультиплекс доступны на частотах 682 и 666 мегагерц. В первом пакете доступно 10 обязательных информационных и новостных каналов, во втором – столько же дополнительных, как определено в указе президента России.

Четыре местных телеканала пока приняли решение остаться в аналоговом формате. Точную дату их отключения пока никто не сообщает. Но ясно одно – или же в конечном счёте все перейдут на цифру, или же кто-то навсегда уйдёт из информационного поля Севастополя.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь