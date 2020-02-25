В России разработают специальную памятку для посещающих Украину

С первого марта Украина меняет правила пересечения границы с Крымом. Въехать на территорию соседнего государства по-прежнему можно будет по внутреннему украинскому паспорту. А вот выехать – только при предъявлении заграничного.

Как обеспечить защиту прав жителей Севастополя и республики Крым, обсудили представители законодательной, исполнительной власти и силовых ведомств. Визиты на Украину не рекомендуются в первую очередь бывшим и действующим сотрудникам правоохранительных органов, вооружённых сил, участникам Русской весны и подготовки референдума 2014-го года, членам политических партий и лицам, имеющим обязательства перед кредитными и банковскими учреждениями соседнего государства. Впрочем, и другим категориям граждан стоит помнить об элементарных правилах безопасности.

«Если человек собирается ехать, то в первую очередь он должен позаботиться о нахождении там с более простым телефоном, не смартфоном. А если едет со смартфоном, то необходимо удалить из соцсетей всю информацию, которая может оказаться опасной. Потому что 90% случаев, когда именно с телефонов снимают всю информацию, компрометирующую в глазах соседнего государства данного гражданина», – предупреждает Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в г. Севастополе. «Мы полагаем, что прежде всего в информационном пространстве Севастополя, Крыма и Российской Федерации должно звучать, скажем так, разъяснение по поводу того, что может быть, если человек недостаточно хорошо подумал, стоит ли ему ехать на территорию государства, которое в данном случае тотально нарушает права человека. Или ему лучше воздержаться от этой поездки», – говорит Екатерина Алтабаева, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Этот вопрос Екатерина Алтабаева стала держать на особом контроле, когда в декабре была назначена полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по защите прав человека в России Татьяной Москальковой. В ближайшее время для тех, кто собирается пересечь границу с Украиной, будет разработана информационная памятка. Тем, у кого возникли проблемы на пункте пропуска, необходимо максимально оперативно обратиться на горячую линию, организованную в аппарате севастопольского омбудсмена.

Телефоны горячей линии по вопросам пересечения границы: +7 (8692) 41-66-00, +7 (978) 901-19-08

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь