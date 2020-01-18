В России хотят ужесточить наказание за домашнее насилие

С января итоговая программа ” Вести – Севастополь. События недели” начала выходить по воскресеньям на 40 минут раньше: в 8 утра.

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Главные темы программы:

– Послание Федеральному собранию. Президент предлагает новые принципы жизни страны: изменение Конституции, поддержка семей сразу после рождения первенца. Больше полномочий местным властям.

– Отдельно – о медицине. Оплата труда врачей. Их обучение и обеспечение жильём. Как изменится приём в вузы на медицинские специальности? И какая ситуация с кадрами в севастопольских больницах?

– Государство планирует активнее вмешиваться в семейную жизнь – в чрезвычайных ситуациях. Как законодатели планируют поставить заслон домашнему насилию? И не будут ли по новому закону отбирать детей у родителей за подзатыльник?

Источник: Вести.Севастополь