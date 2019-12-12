В российско-индийских морских учениях будут участвовать корабли Балтийского флота

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправилось в кругосветную экспедицию ВМФ России, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

– Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил стрельбу из ракетного комплекса «Калибр» по береговой цели.

– На Северном флоте завершаются испытания головной атомной подлодки проекта Борей «Князь Владимир» и многоцелевой подводной лодки проекта Ясень «Казань».

– Отряд боевых кораблей Балтийского флота прибыл в Индию для участия в морской части совместных российско-индийских учений «Индра-2019».

– Пилоты авиации Балтийского флота отрабатывают посадку ночью в условиях минимальной видимости, пилотирование над морем на малых и сверхмалых высотах, посадки на палубы авианесущих кораблей, как на ходу, так и в дрейфе.

– Военные автомобилисты Балтийского флота совершили марш-бросок по Калининградской области. Задача учений — доставить боеприпасы и еду в воинские части.

– Из Калининграда в исторический рейс, посвященный 200-летию открытия Антарктиды, вышли барки «Крузенштерн» и «Седов». Для «Седова» это будет полноценное кругосветное плавание, а «Крузенштерн» вернётся из южной части Атлантики в Старый Свет.

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Источник: Вести.Севастополь