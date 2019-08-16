В Рыбинске для Севастополя построили еще одну «Комету»

На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» на этой неделе спустили на воду еще одно скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» с бортовым номером 02702.

Первая «Комета» прибыла в Крым летом прошлого года и начала курсировать по маршруту Севастополь-Ялта. По данным на начало августа, этим летом она перевезла более 20 тысяч пассажиров, средняя загрузка составила 81%.

На борту «Кометы» помещаются 120 пассажиров и 5 членов экипажа, она развивает скорость до 35 узлов.

В городе рассчитывали, что в этом году на маршрут выйдут три судна на подводных крыльях. Но весной после совещания с представителями завода «Вымпел», стало понятно, что в 2019 году на полуострове появится только одна новая «Комета».

А в июне появилась информация, что Крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии тоже будет участвовать в проекте по выпуску «Комет».

Фото с сайта NewInform

Источник: Вести.Севастополь