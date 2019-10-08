В Рыбинске соберут еще две «Кометы» для морских перевозок в Крыму

8 октября 2019     23
В Рыбинске соберут еще две «Кометы» для морских перевозок в Крыму

Рыбинский завод “Вымпел” приступил к производству четвертой и пятой “Кометы 120М” – пассажирского судна на подводных крыльях, способного развивать скорость до 65 км/ч и перевозить до 120 человек.

Три предыдущие «Кометы» уже спущены на воду. Первая уже отработала два сезона на линии «Севастополь-Ялта-Севастополь». В этом году она перевезла на 11% больше пассажиров, чем планировалось, и это несмотря на то, что 79 рейсов из 488 были отменены из-за погоды или учений Черноморского флота.

“Комета” совершала 4 рейса в день. Этим летом планировалось открыть новый маршрут Ялта – Феодосия, но из-за того, что вторую «Комету» доставили в Крым позже запланированного срока, идею пришлось отложить до следующего года.

Вторая «Комета» прибыла в Севастополь лишь в начале сентября, сейчас она проходит швартовные и ходовые испытания, затем ее передадут заказчику. Третье судно еще находится в Рыбинске. Все «Кометы», в том числе и те, что только были заложены, будут эксплуатироваться в Азово-Черноморском бассейне.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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