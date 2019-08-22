В Саках изъяли 407 литров пива без документов

Кроме того, информация о продаже пива не предавалась в ЕГАИС – Единую государственную автоматизированную информационную систему.

Сотрудники министерства промышленной политики Крыма вместе с полицейскими в ходе рейда в городе Саки обнаружили партию пива, которую продавали без документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сообщает Крыминформ.

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