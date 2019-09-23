В Сакском районе заметили огромные стаи скворцов

Скворцы собирают урожай. На Крымском полуострове созрел лох серебристый. Люди редко собирают его плоды, в первую очередь из-за того, что косточка очень большая, а мякоти мало.

Птицам же размер не важен. Они с удовольствием едят ягоды, которые по вкусу напоминают бруснику. Эти кадры сделаны в Сакском районе. Стаи скворцов облепили деревья, которые растут вдоль трассы. И сопровождают машины, перелетая с места на место. Активность птиц говорит о хорошем урожае.

Источник: Вести.Севастополь