В Сакском районе Крыма утонул дайвер

Накануне днем двое мужчин отдыхали на берегу у села Фрунзе Сакского района. Один из них ушел нырять в море на расстоянии около 200-300 метров от берега. Он был в гидрокостюме с маской и ластами, но без кислородного баллона. Прошел час, а он все не возвращался, и тогда знакомый дайвера вызвал спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, поиски вели сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», Главного управления МЧС России по республике, а также спасатели пляжа села Фрунзе на водном мотоцикле. Они обследовали 10 квадратных километров акватории моря, но дайвера не нашли. С наступлением темноты поисковые работы остановились, а утром их возобновили. И в половине десятого утра водолазы Евпаторийского отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружили мужчину, но уже без признаков жизни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь