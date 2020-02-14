В Сакском районе на пожаре погиб человек

Он уточнил, что горела кровать, матрас и частично деревянный пол. В доме было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения.

«Огнеборцы… в считанные минуты ликвидировали пожар, площадь которого составила шесть квадратных метров», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Пожарных вызвали соседи, которые увидели дым, идущий из окна одноэтажного жилого дома.

Сообщение о пожаре в одном из домов села Виноградово Сакского района поступило в службу спасения 14 февраля в 09:04.

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