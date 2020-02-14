В Сакском районе на пожаре погиб человек

Сообщение о пожаре в одном из домов села Виноградово Сакского района поступило в службу спасения 14 февраля в 09:04.
Пожарных вызвали соседи, которые увидели дым, идущий из окна одноэтажного жилого дома.
«Огнеборцы… в считанные минуты ликвидировали пожар, площадь которого составила шесть квадратных метров», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Он уточнил, что горела кровать, матрас и частично деревянный пол. В доме было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения.Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: МЧС Крыма
Источник: Вести.Севастополь