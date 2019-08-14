В санаториях смогут отдохнуть вдвое больше ветеранов, чем планировалось

Ветеранская организация Гагаринского района и партия “Единая Россия” подвели промежуточные итоги совместной работы. Они начали сотрудничать полгода назад.
Один из главных реализованных с участием организации “Боевое братство” планов – отдых севастопольских ветеранов в пансионатах Сочи. Планировалось выделить 60 путёвок, а получилось – 127. И на этом помощь в санаторно-курортном отдыхе не закончится. Пожилые жители города в ближайшее время отправятся на лечение на Южный берег Крыма, в Саки и Евпаторию.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь