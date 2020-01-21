В связи с закрытием Большой Морской изменятся маршруты общественного транспорта

Автовладельцев Севастополя вновь ждут неудобства в связи с ремонтом Большой Морской. В течение двух недель им придется искать пути объезда одной из главных улиц – ее полностью закроют для движения транспорта. Изменятся маршруты автобусов, а также троллейбусов.

Работы на Большой Морской достигли тех масштабов, когда одной стороны улицы уже недостаточно. Личные автомобили и общественный транспорт исчезнут с одной главных транспортных артерий города с 25 января.

«Перекрывается движение по улице Большая Морская от площади Лазарева до пересечения с улицей Адмирала Октябрьского», – пояснил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

Перекроют участок от площади Лазарева в сторону улицы Воронина и спуска Шестакова, а также часть улицы Суворова. Движение к Большой Морской по Адмирала Октябрьского от Очаковцев оставят только для общественного транспорта. Это одна из ключевых точек, по которым теперь будут двигаться многие троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. В среднем изменения увеличат длительность прохождения маршрутов на семь-десять минут.

«Они все будут уходить по пр. Нахимова на Центральный рынок с выходом через Новороссийскую. И либо продолжение своего маршрута через Восставших на Пожарова, как 10-ый, или разворот на площади Восставших и возвращение через Большую Морскую на площадь Ушакова», – сообщил Александр Швейкус, директор ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.Круподерова».

Всего шесть троллейбусов и тринадцать автобусов. У некоторых изменения будут не слишком заметны: троллейбус №9 продолжит ходить до площади Ушакова. Седьмой – также, только теперь – с ответвлением через Новороссийскую и пл. Восставших. В «Севэлектроавтотрансе» рассказали: на прошлой неделе там обновили электрическую сеть, чтобы она смогла выдержать нагрузку. Такая схема движения будет действовать в городе до 9 февраля.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь