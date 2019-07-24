В Свято-Георгиевском монастыре начался молебен в честь нового креста

24 июля 2019     38
В Свято-Георгиевском монастыре начался молебен в честь нового креста

Крест на скале у мыса Фиолент освятит отец Афанасий, прихожане наблюдают за службой с площадки монастырского парка. На церемонии, которая началась в 10 утра, присутствуют представители правительства Севастополя и Черноморского флота. 

Мраморно-гранитный крест воздвигали несколько месяцев. Он стал третьим по счёту православным символом на этом месте. Предыдущий простоял 28 лет, а потом шторм разрушил металлические конструкции, уже изъеденные ржавчиной. Произошло это в ноябре 2018 года, а весной предприятие-подрядчик “Ассоциация каменной отрасли России” приступило к производству и установке нового сооружения. При помощи плавкрана конструкцию закрепили на 30-метровой скале.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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