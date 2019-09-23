В "Севавтодоре" рассказали, где в этом году начнётся ремонт дорог

23 сентября 2019     11
В "Севавтодоре" рассказали, где в этом году начнётся ремонт дорог

Первым начнут ремонтировать маршрут порт Камышовая бухта – бухта Казачья от  до пересечения с ул. Казачьей,  сообщили в пресс-службе ГБУ “Севавтодор”.

О том, что участок требует ремонта, местные жители говорили давно. Рабочие отремонтируют почти 2 километра покрытия. Это будет стоить порядка 14 миллионов рублей. Работы пройдут в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги”.

Нацпроектом в 2023 году запланирован ремонт второго участка  до остановки Маяк-2. План реконструкции включает почти километр существующей дороги, а также строительство почти 2 километров ответвления дороги между Казачинским и Фиолентовским шоссе.

Предполагается, что это уменьшит загруженность улично-дорожной сети.

Одной из частых причин задержек ремонтов дорог становятся неучтённые коммуникации. Теперь в Севастополе их актуализацией займётся новый отдел. А строителей за срыв сроков начнут штрафовать.

Фото с сайта multilisting.su

Источник: Вести.Севастополь

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