В Севастополе бездомного подозревают в краже имущества из частного дома

8 февраля 2020     14
В Севастополе бездомного подозревают в краже имущества из частного дома

Сотрудники полиции раскрыли кражу имущества из частного дома и вернули владельцу похищенные у него вещи.

Ночью, повредив входную дверь, внутрь дома проник 38-летний мужчина без постоянного места жительства и вынес телевизор, одноконфорочную плиту и электрический фонарь. Хозяина в момент происшествия дома не было. Когда он обнаружил пропажу, обратился в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району.

Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам установили личность злоумышленника. Выяснилось, что раньше он уже был судим за кражу. Как сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю, мужчину задержали вместе с похищенными вещами. На него возбуждено новое уголовное дело по этой же статье.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе бездомного подозревают в краже имущества из частного дома

Сотрудники полиции раскрыли кражу имущества из частного дома и вернули владельцу похищенные у него вещи. Ночью, повредив входную дверь, внутрь …



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