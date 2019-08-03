В Севастополе бизнесмен самовольно захватил землю для расширения парковки

3 августа 2019     19
В Севастополе бизнесмен самовольно захватил землю для расширения парковки

Самовольное использование участка площадью две тысячи квадратных метров выявила проверка в Нахимовском районе. Департамент по имущественным и земельным отношениям провел её по просьбе самого арендатора земли на улице Генерала Жидилова.

Тот заключил договор еще при Украине и сейчас переоформляет свое право по российским нормам. На участке оборудована парковка. Замеры и фотосъемка с воздуха показали, что она выходит за границы арендуемой территории.

“Арендатор незаконно использует помимо 2 тысяч квадратных метров земельного участка, который ему предоставлен, ещё дополнительно 2 тысячи квадратных метров”, – заявил Виктор Стоцкий, заместитель начальника инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости департамента по имущественным и земельным отношениям г.Севастополя.

Самовольно занятый участок был частично асфальтирован, но пустовал, утверждает представитель арендатора.

«Мы не сможем доказать, что мы её не использовали, и там будет предписание нам – огородить территорию. Предписание мы выполним. Штраф, который нам засчитан за незаконное использование, мы оплатим», – сказал Виктор Головенко, представитель арендатора.

Оператору парковки предстоит выплатить и 140 тысяч рублей долга по арендной плате за землю. Стоянку на легально используемом участке он планирует благоустроить и огородить.

 Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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