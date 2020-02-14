В Севастополе более 70 жилых дома остались без отопления

В Севастополе на улице Хрусталева произошел прорыв тепловой трассы.

На тепловой трассе, идущей от котельной по улице Хрусталева 35, произошла авария. Без теплоснабжения остались 73 дома на улицах Острякова, Куликово поле, Короленко, Лобанова и Бирюзова.

Школа и три детских сада находятся без отопления.

В настоящее время идет поиск места прорыва, сообщает ГУПС «Севтеплоэнерго».

Сроки восстановления теплоснабжения пока что не известны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь